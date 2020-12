Le bilan de la pandémie dans le monde Afficher plus

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1’557’814 morts dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP mercredi à 12h00. Plus de 68’208’890 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 43’341’100 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Sur la journée de mardi, 12’364 nouveaux décès et 657’185 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 2496 nouveaux morts, le Brésil (842) et la France (831).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 286’338 décès pour 15’172’602 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus endeuillés sont le Brésil avec 178’159 morts et 6’674’999 cas, l’Inde avec 141’360 morts (9’735’850 cas), le Mexique avec 110’874 morts (1’193’255 cas), et le Royaume-Uni avec 62’033 morts (1’750’241 cas).