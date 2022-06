Les critiques des ONG

Pour Alliance Sud, la Suisse est certes un membre actif de l'ONU, qui s'engage pour la paix, la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. Elle n'est cependant pas un bon élève partout, notamment en matière de durabilité.

Et de pointer notamment le rôle de la place financière helvétique et des grandes entreprises multinationales. «En évitant de payer des impôts, en polluant l'environnement et en exploitant la main-d'œuvre, elles violent les droits humains dans les pays économiquement défavorisés et nuisent considérablement à leur développement durable. Notre monde politique en fait bien trop peu pour y remédier.», a souligné l'organisation jeudi dans un communiqué, peu avant l'élection de la Suisse au Conseil de sécurité.