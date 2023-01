«Concubinage amélioré» – La Suisse devrait se doter d’un pacs pour tous Le Conseil national soutient l’expansion du pacte civil de solidarité à toute la Confédération. Dans les cantons de Genève et Neuchâtel, la mesure est déjà en place.

Le pacs sera peut-être ouvert aux couples hétérosexuels et homosexuels. AFP/Ishara S. KODIKARA

Les couples devraient pouvoir se pacser dans toute la Suisse. Après son homologue du Conseil des États, la Commission des affaires juridiques du National soutient, par 13 voix contre 8, une initiative parlementaire d’Andrea Caroni (PLR/AR). Un projet sera établi au cours des deux prochaines années.

Le pacte civil de solidarité (pacs) existe déjà depuis de nombreuses années en France, rappelle la commission dans un communiqué publié vendredi. En Suisse, il a fait son apparition dans les cantons de Genève et Neuchâtel. Le motionnaire souhaite étendre cette possibilité à tous les résidents.

Le pacs permettrait au couple de faire valoir son union plus facilement auprès des autorités et des tiers, et clarifierait de nombreuses situations, comme une visite à l’hôpital ou des démarches administratives, fait valoir Andrea Caroni. Il devrait être accessible aussi bien aux hétérosexuels qu’aux homosexuels.

Pour la commission, le pacs doit être envisagé comme une forme de «concubinage amélioré». Il permettra d’offrir un contour juridique clair et une certaine prévisibilité aux couples, sans entraîner autant d’obligations que le mariage.

