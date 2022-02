Secteur de l’espace – La Suisse devrait se doter d’une loi spatiale nationale Le Conseil fédéral souhaite actualiser la politique spatiale suisse d’ici fin avril 2023.

Selon le Conseil fédéral, l’espace est considéré comme un secteur de croissance aux perspectives prometteuses (photo d’illustration). AFP

La Suisse devrait se doter d’une loi spatiale. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) d’actualiser la politique spatiale suisse d’ici fin avril 2023 et de préparer un avant-projet de loi d’ici fin juin 2024.

Lire également: Abo Conquête spatiale «La Suisse fait partie des vingt pays les plus actifs dans l’espace» L’espace est considéré comme un secteur de croissance aux perspectives prometteuses. Il a changé de manière significative ces dernières années. L’utilisation d’applications spatiales fait désormais partie du quotidien de l’État, de l’économie et de la société, souligne mercredi le gouvernement. Une politique spatiale actualisée servira de boussole pour les actions futures de la Suisse dans ce secteur.

L’avant-projet de loi devra tenir compte des programmes nationaux et internationaux, de l’importance croissante de l’espace pour l’économie, la société et la politique de sécurité. Les questions environnementales et de durabilité feront aussi partie du projet.

ATS

