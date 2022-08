Face aux crises – La Suisse doit diversifier ses sources d’approvisionnement Un rapport recommande au Conseil fédéral de recourir aux accords existants de libre-échange et d’en conclure de nouveaux pour réduire la vulnérabilité du pays.

Dans le domaine des agents énergétiques et des denrées alimentaires, la Suisse est tributaire des pays limitrophes, en particulier de l’Allemagne. AFP/PETRAS MALUKAS

La Suisse est assez bien outillée pour faire face aux risques de pénurie en biens essentiels. Le Conseil fédéral fait ce constat mercredi dans un rapport. Et appelle à diversifier les sources d’approvisionnement, en recourant notamment aux accords de libre-échange.

La participation d’un pays aux chaînes de valeur internationales peut rendre un pays plus vulnérable face aux crises mondiales comme une pandémie ou une guerre. Mais pour une petite économie comme la Suisse, qui ne peut pas viser l’autosuffisance en biens essentiels, comme les aliments, les médicaments, les matières premières et l’énergie, les avantages l’emportent sur les inconvénients, note le gouvernement dans un communiqué.



L’approvisionnement en biens essentiels est en principe assuré par le secteur privé. En cas de menace de pénurie grave, la Confédération prend des mesures de soutien dans le cadre de l’approvisionnement économique du pays, comme on le voit actuellement.

Interrogations

L’analyse effectuée dans le rapport, rédigé en réponse à une motion du Parlement, montre que la Suisse s’en sort assez bien en comparaison internationale et sectorielle. Dans le domaine des agents énergétiques et des denrées alimentaires, la Suisse est tributaire des pays limitrophes, en particulier de l’Allemagne.

L’interruption du jour au lendemain des livraisons de matériel de protection en provenance d’Allemagne au début de la pandémie a toutefois soulevé des interrogations sur la garantie de l’approvisionnement de la Suisse en cas de crise majeure, constate le rapport. Concernant les médicaments, son approvisionnement repose sur les quelques fournisseurs internationaux disponibles. Le Conseil fédéral planche actuellement sur le sujet.

Face aux incertitudes créées par la guerre en Ukraine, le Conseil fédéral a adopté puis concrétisé des mesures d’acquisition de gaz et de capacités de stockage par l’industrie gazière. Il a aussi décidé de développer l’organisation de l’Approvisionnement économique du pays, par une révision de la loi sur l’approvisionnement du pays, qui devrait être envoyée en consultation en décembre 2022.

Libre-échange

Afin de diversifier les sources d’approvisionnement, le Conseil fédéral ne cache pas sa préférence: les accords existants de libre-échange doivent être étendus et modernisés, de nouveaux doivent être conclus. De nouvelles formes de coopération doivent aussi être envisagées, comme des accords de solidarité en cours de négociation avec les pays voisins en vue de la fourniture mutuelle de gaz en situation d’urgence.

Dans ce contexte, les mesures ayant pour but de consolider et de développer les relations avec l’Union européenne jouent un rôle central, compte tenu de l’importance significative des pays limitrophes et de l’UE dans son ensemble, note encore le gouvernement.

Des voies alternatives sont aussi possibles, note le rapport. La promotion de l’économie circulaire par exemple, qui limite aussi la dépendance à l’égard de nouvelles sources de matières premières. Ou la réduction du gaspillage alimentaire.

ATS

