Voyageurs du djihad – «La Suisse doit être proactive dans les rapatriements» La pression s’accentue sur les pays qui refusent de rapatrier les citoyens partis combattre en Syrie. Selon des juristes, la position de la Suisse est illégale. Lucie Monnat

Des enfants et leurs mères suisses sont détenus au camp syrien d’Al-Hol. La Suisse accepte le rapatriement des enfants, mais pas de leurs parents. AFP

La pression s’accentue sur les pays qui refusent de rapatrier leurs voyageurs du djihad qui croupissent dans des camps en Syrie, en particulier les femmes détenues avec des enfants.

Lundi 28 juin, à l’occasion d’une réunion des ministres de la coalition contre le groupe terroriste, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exhorté ses alliés à rapatrier leurs citoyens, soulignant qu’ils ne pouvaient pas être détenus indéfiniment en Syrie.

L’Allemagne, l’Italie, la Finlande et les Pays-Bas ont déjà procédé à des rapatriements d’enfants avec leurs mères, tandis que la Belgique et le Danemark ont revu récemment leur position. En Europe, la Suisse et la France, qui partagent la même position de non-rapatriement, sont de plus en plus isolées.