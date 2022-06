Étrange sensation, lundi matin, en sortant de la gare de Berne. En marchant en direction de la Reitschule, j’aperçois des dizaines de policiers portant des tenues antiémeutes. Aucune voiture ne circule, le quartier est bouclé. Je passe devant un attroupement d’une centaine d’hommes en blousons de cuir. Tous arborent le logo des Hells Angels. Peu de mouvement, l’atmosphère est calme, mais on sent qu’il y a de l’électricité dans l’air. Une tension perceptible dans le regard de tous les agents que je croise.

Une heure plus tard, les nouvelles des premiers incidents tombent. Aux abords du tribunal, des bikers ont jeté des pierres et des bouteilles; la police a dû les tenir à distance à l’aide de spray au poivre, de balles en caoutchouc et de lances à eau. J’ai de la chance d’avoir traversé le secteur juste avant que la situation ne s’enflamme. Je me dis surtout qu’un tel déploiement de sécurité aura coûté une fortune. À l’image des dispositifs nécessaires pour escorter les hooligans à la sortie de certains matches de foot.

«Et si ces bandes sont identifiées comme des organisations criminelles, pourquoi ne sont-elles pas interdites sur notre territoire, comme dans d’autres pays d’Europe?»

Les échauffourées s’étant poursuivies dès le lendemain, la question des moyens publics engagés pour encadrer ce procès à haut risque se posera tôt ou tard. Mais il y en a d’autres, plus délicates encore, que devraient soulever les députés réunis sous la Coupole fédérale, à quelques centaines de mètres de là. Les Hells Angels, Bandidos et autres Outlaws trempent-ils dans le trafic de drogue et les ventes illégales d’armes? La police les surveille-t-elle suffisamment? Et si ces bandes sont identifiées comme des organisations criminelles, pourquoi ne sont-elles pas interdites sur notre territoire, comme dans d’autres pays d’Europe?

Sous les radars

Le sujet est passé sous les radars de la politique jusqu’ici, alors que des thèmes plus triviaux mobilisent les élus. Dans les archives récentes du parlement, nulle trace des Bandidos et de leurs activités opaques. Quant à leurs ennemis, seules trois interventions les mentionnent. Remontant à plus de dix ans, elles fustigeaient la lenteur du Ministère public de la Confédération dans une affaire de drogue impliquant des membres des Hells Angels. Procès qui a abouti à une simple peine de prison avec sursis.

Si regrettables qu’ils soient, les heurts de ces derniers jours auront au moins eu ce mérite: mettre en lumière un monde souterrain, dangereux et méconnu en Suisse. Oui, une guerre des gangs peut faire des dégâts chez nous. Il serait bon de s’en préoccuper, d’analyser le phénomène en profondeur. Et d’agir, si besoin est, avec fermeté.

Patrick Monay est rédacteur en chef adjoint de la rédaction Tamedia. Il dirige la rubrique Suisse depuis 2018, après y avoir couvert l'actualité des cantons romands dès 2012. Né et domicilié en Valais, il est entré en l'an 2000 à la rédaction locale de 24heures, où il a travaillé sur la Riviera et dans le Chablais. Plus d'infos @PatrickMonay

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.