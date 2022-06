Bouleversement climatique – «La Suisse doit s’attendre à d’autres phénomènes extrêmes» Le record de chaleur pour un mois de juin, qui datait de 75 ans, a été égalé dimanche. Après la canicule, des événements violents ne sont pas exclus à court terme. Ivan Radja

Après la canicule, la Suisse risque à court terme d’être confronté à de violents orages. ©Florian Cella/VQH

Avec 36,9 degrés à Beznau enregistrés dimanche, la Suisse a égalé le précédent record pour un mois de juin, détenu par Bâle depuis… 1947! En 2e position dimanche, Neuchâtel a atteint les 36,5 degrés, devant Sion (36,4), Genève (35,5) et Lausanne (32,6), selon un pointage de MeteoNews en fin d’après-midi. Payerne a atteint son record (34,9). En altitude, il faisait 16,9 degrés au glacier des Diablerets, à 2900 mètres et à l’ombre, et 24 degrés au sommet du Moléson (2000 m).