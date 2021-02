Ski alpin – La Suisse doit se contenter de la médaille en chocolat Le quatuor national, quatrième, a échoué en petite finale du «Team Event» face à l’Allemagne. Le titre est revenu à la Norvège. Ugo Curty

Camille Rast et ses compatriotes ont connu une grosse désillusion, mercredi lors de l’épreuve par équipes. AFP

Il aura fallu attendre la sixième journée de compétition pour qu’aucun skieur suisse ne se retrouve sur le podium aux championnats du monde de Cortina d’Ampezzo. Ce mercredi, la Suisse a échoué à la pire des places de l’épreuve par équipe. Wendy Holdener, Camille Rast, Semyel Bissig et Sandro Simonet ont perdu la petite finale face à l’Allemagne (3e). Le titre est revenu à la Norvège qui a pris le meilleur sur la Suède (2e) dans le duel nordique.

«Nous pratiquons un sport individuel, mais on vit quand même toute l'année en équipe, a expliqué la Valaisanne Camille Rast qui a apprécié l’exercice collectif. J'aurais été super contente de pouvoir partager une médaille avec Wendy, dont je suis proche durant l’hiver. Ça sera pour une prochaine fois.»

Place aux épreuves techniques

Le Genevois Tanguy Nef a dû se contenter d’un rôle de remplaçant et n’est pas «entré en jeu» mercredi. Il quittera Cortina d’Ampezzo ce vendredi, sans avoir disputé la moindre course si les quatre slalomeurs sélectionnés (Zenhäusern, Yule, Aerni et Meillard) restent en bonne santé d’ici là.

Cette fin de semaine sera destinée aux épreuves techniques dans les Dolomites. Les femmes s’élanceront jeudi en géant et samedi en slalom. Les géantistes masculins seront en course vendredi, tandis que le slalom clôturera ces Mondiaux italiens dimanche.