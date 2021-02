Sortie de crise – La Suisse doit se préparer au passeport vaccinal L’idée de laisser plus de liberté aux personnes immunisées fait son chemin. Reste à savoir comment mettre en place un système équitable. Caroline Zuercher

Cet été, pour entrer dans un festival (comme ici lors du Paléo en 2019), faudra-t-il soit être immunisé, soit présenter un test négatif au Covid-19? La discussion est ouverte. Nicolas Patault

Peut-on traiter différemment les personnes vaccinées contre le Covid et celles qui ne le sont pas? La Suisse n’échappe pas à ce débat international. Le Conseil fédéral réfléchit aux contours que pourrait prendre un certificat vaccinal. Si aucune décision n’a été prise, le débat est ouvert.

De quoi s’agit-il?

Des États européens, en particulier la Grèce, demandent par exemple la création d’un passeport vaccinal pour pouvoir voyager sur le continent. Au niveau international, on connaît un tel certificat pour la fièvre jaune, dont la vaccination est obligatoire pour entrer dans certains pays. Cet outil est géré par l’Organisation mondiale de la santé. Selon l’épidémiologiste Antoine Flahault, l’idéal serait d’y ajouter le Covid-19: «Un certificat national serait plus facile à falsifier et, si les documents se multiplient, les douaniers auront du mal à les contrôler.»