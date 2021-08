Basketball – La Suisse écartée de la course au Mondial Suite à la victoire de la Slovaquie contre la Macédoine du Nord (72-88), la Nati termine 3e de son groupe de pré-qualification pour la Coupe du Monde 2023 et ne participera pas à la phase finale. Sport-Center

L’équipe de Suisse ne participera pas à la Coupe du monde 2023. FIBA

Première désillusion pour Ilias Papathéodorou avec l’équipe de Suisse. L’entraîneur grec, qui vivait sa première fenêtre internationale à la tête de la Nati, n’a pu entretenir le rêve d’une qualification pour la Coupe du monde 2023. Son équipe a été éliminée dès la phase de pré-qualification au terme d’un scénario cruel.

Vainqueur de la Slovaquie mardi soir (65-60), la Suisse a terminé avec deux victoires et deux défaites. Provisoirement en tête de son groupe, elle devait attendre le résultat de Slovaquie - Macédoine du Nord, ce mercredi soir, pour valider sa présence au tour suivant (les qualifications, préliminaires à la phase finale). Il fallait que les Slovaques s’imposent de 14 points au maximum, ou de 28 et plus. À l’arrivée, ils sont bien sortis vainqueurs, mais de… 16 points (88-72).

Conséquence: les deux premières places du groupe et, donc, la qualification, reviennent à la Macédoine du Nord et la Slovaquie. Terriblement frustrant, car la Suisse termine avec le même nombre de points que ses deux concurrents (6) mais une différence de points à peine inférieure (-4 contre -3 pour la Slovaquie et +7 pour la Macédoine du Nord).

Désormais, Ilias Papathéodorou et ses hommes devront se tourner vers l’Euro 2025, objectif déclaré de la Fédération.

