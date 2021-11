Tennis – La Suisse en demi-finale de la Billie Jean King Cup Avec une Belinda Bencic des grands jours, l’équipe de Suisse rejoint le dernier carré où elle affrontera l’Australie vendredi. Yves Desplands

La joie de Belinda Bencic, Jil Teichmann et Heinz Günthardt après la victoire en double. AFP

La Suisse s’est qualifiée pour les demi-finales de la Billie Jean King Cup, nouvelle Fed Cup, en battant la République tchèque 2-1, jeudi à Prague.

Dans le premier match de la journée, Viktorija Golubic (WTA 45) avait parfaitement abordé la rencontre pour rapidement mener 4-1 contre Marketa Vondrousova (WTA 35). La Zurichoise de 29 ans a même eu plusieurs balles de 5-1 sur le service de la Tchèque, mais sans succès. Comme si ces occasions manquées l’avaient déstabilisée, Golubic a perdu les neuf jeux suivants, laissant son adversaire de 22 ans mené 4-0 dans la deuxième manche après avoir remporté la première 6-4. L'issue de la rencontre ne faisait aucun doute et Golubic a perdu le second set 6-2 après 1 h 25.

Bencic gagne en simple et en double

Dans le deuxième match, Belinda Bencic (WTA 17), qui n’avait pas droit à l’erreur, a mené 5-2 avant de voir revenir Barbora Krejcikova (WTA 3) à 5-5. Les deux femmes ont alors remporté leur service avant de s’engager dans un tie-break que la championne olympique a facilement remporté 7-2. Dans la deuxième manche, la Tchèque de 25 ans a perdu sa première balle et a sans arrêt dû courir derrière le score. Sur sa première balle de match, Bencic a remporté la manche 6-4 et ramené la Suisse à égalité avant le double décisif.

Un double que le coach Heinz Günthardt a composé de Belinda Bencic et Jil Teichmann (WTA 39), alors que les Tchèques alignaient Lucie Hradecka (WTA 557) et Katerina Siniakova (WTA 49 et No 2 en double). Très complémentaires et solides au service, les Suissesses se sont imposées 6-3 6-3 pour le plus grand désespoir du public de Prague.

Vendredi, les demi-finales opposeront la Russie aux États-Unis, dès 10 h 30, et l’Australie à la Suisse, dès 17 heures.

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien.

