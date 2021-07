Météo exécrable - Le lac des Quatre-Cantons est à 13 cm d’inonder le centre de Lucerne

Touchés par les intempéries, les légumes suisses se font plus rares

Les légumes suisses souffrent aussi des fortes intempéries s’abattant sur le pays depuis quatre semaines. Le marché n’est plus approvisionné qu’en partie et les importations doivent être augmentées, indique mercredi l’Union maraîchère suisse.

Les épisodes de pluies intensives et de grêle se succèdent en Suisse. Les sols sont détrempés et peinent à absorber l’eau, explique l’Union maraîchère suisse (UMS). Les cultures, notamment de chou, de chou-fleur et de brocoli, ont les pieds dans l’eau et pourrissent. Tout comme certaines salades et courgettes.

Keystone

De grandes pertes sont également enregistrées dans la production de carottes et d’oignons de garde. Les cultures sous serre sont elles protégées de la pluie, mais elles manquent de lumière. Tomates, aubergines et concombres se développent plus lentement et les quantités récoltées sont plus faibles, poursuit-elle.

