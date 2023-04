Curling – La Suisse enchaîne deux nouveaux succès aux Mondiaux Au lendemain de son éclatante victoire face au Canada (8-3), le quatuor du CC Trois-Chênes Genève a confirmé contre la République tchèque (7-4) puis l’Allemagne (7-3).

Le skip Yannick Schwaller et ses partenaires ont pris un départ idéal dans ces Mondiaux. AFP

Rien n’arrête les curleurs suisses en ce début de Championnats du monde masculins. À Ottawa, le quatuor helvétique composé du skip soleurois Yannick Schwaller (28 ans), du Genevois Benoît Schwarz (31 ans), du Bernois Sven Michel (35 ans) et du Lausannois Pablo Lachat (22 ans) a obtenu deux nouvelles victoires ce dimanche, qui font trois en autant de matches.

Brillants la veille contre l’ogre canadien (8-3) pour leur entrée en lice, les représentants du CC Trois-Chênes Genève ont d’abord dû puiser dans leurs ressources pour se défaire de la République tchèque (7-4), avant de surclasser l’Allemagne.

La première opposition s’est longtemps apparentée au jeu du chat et de la souris. Menée 1-0, la Suisse a pris les devants une première fois à l’issue du troisième end (2-1), avant d'être à nouveau dépassée (2-3) puis de recoller. Elle s’est détachée dans le huitième end, conclu à 6-4 en sa faveur, avant de creuser l’écart lors de la manche suivante.

En soirée, Yannick Schwaller et ses coéquipiers ont eu moins de mal à se défaire de l’Allemagne. Ils ont pris l’avantage dans le troisième end (2-0), pour ne plus le lâcher. Sixten Totzek et les siens ont bien relancé un semblant de suspense dans la foulée (2-1), mais les vice-champions d’Europe en titre ont inscrit trois points juste derrière, écrasant les velléités adverses.

Les Suisses prennent ainsi un départ idéal dans la phase de Round Robin. Face à l’Italie ce lundi (15 heures suisses), ils tenteront de poursuivre leur sans-faute. Ils auront ensuite rendez-vous avec la Norvège, la Corée du Sud, l’Écosse, la Turquie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Japon et la Suède. Pour rappel, les deux meilleures équipes des deux groupes se qualifieront directement pour les demi-finales.

BCH

