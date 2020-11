Le bilan de la pandémie dans le monde Afficher plus

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1'397'322 morts dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP mardi à 12h00. Plus de 59'256'310 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 37'691'800 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Sur la journée de lundi, 7896 nouveaux décès et 593'934 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 835 nouveaux morts, l’Italie (630) et la Pologne (540).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 257'707 décès pour 12'421'216 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus endeuillés sont le Brésil avec 169'485 morts et 6'087'608 cas, l’Inde avec 134'218 morts (9'177'840 cas), le Mexique avec 101'926 morts (1'049'358 cas), et le Royaume-Uni avec 55'230 morts (1'527'495 cas).