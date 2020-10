Coronavirus – La Suisse enregistre huit décès et 53 nouvelles hospitalisations Le dernier bilan de l’Office fédéral de la santé publique fait état de 3008 nouvelles contaminations au Covid-19 depuis lundi. Le taux de positivité des tests est en augmentation à 21,14 pour cent.

Près de 5500 personnes ont été hospitalisées en Suisse et au Lichtenstein depuis le début de la pandémie. Keystone

La Suisse comptait mardi 3008 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Huit décès supplémentaires sont à déplorer et 53 malades ont été hospitalisés.

Les chiffres doublent tous les sept jours, a annoncé Stefan Kuster, chef de la division Maladies transmissibles de l’OFSP, lors d’un point de presse. Ce doublement se poursuivra tant que les mesures décidées pour freiner la pandémie ne monteront pas leur effet. Et Stefan Kuster d’appeler la population à réduire les contacts inutiles et de respecter les mesures d’hygiène, également au travail.

Taux de positivité de plus de 21%

Durant les dernières 24 heures, les résultats de 14’224 tests conventionnels ont été transmis, indique l’OFSP. Le taux de positivité s’élève à 21,14%. Toutes les classes d'âge sont touchées, mais les hospitalisations concernent avant tout les personnes de 60 ans et plus.

Sur les deux dernières semaines, le pays compte 337,3 nouvelles infections pour 100’000 habitants. Ce taux est plus bas qu’en France (414), mais deux fois plus élevé qu’en Italie et quatre fois plus important qu'en Allemagne, a précisé Stefan Kuster.

Près de 13'000 quarantaines

Depuis le début de la pandémie, 86’167 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur un total de 1'646'512 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein. Le total des décès s'élève à 1845 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 5500.

Le pays dénombre par ailleurs 7407 personnes en isolement et 12’933 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S’y ajoutent 11'942 autres personnes revenant de voyage d'un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

ATS/NXP