Covid-19 – La Suisse enregistre six décès en 24 heures Le covid-19 a tué 1648 personnes en Suisse. Tous les cantons sont concernés par la pandémie.

Parmi les personnes décédées, 58% étaient des hommes et 42% des femmes. Keystone/archive

La Suisse a enregistré quinze cas supplémentaires de coronavirus et six décès en 24 heures, a annoncé lundi l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Avant un décès lundi et trois samedi, le pays n’avait plus eu de nouvelle victime depuis jeudi.

Jusqu’à présent, 30 761 cas ont été confirmés en laboratoire, précise l’OFSP. L’incidence se monte à 358 cas pour 100’000 habitants. Au total 375’115 tests ont été effectués, dont 10% étaient positifs.

Au total 1648 personnes sont décédées en lien avec un COVID-19 confirmé en laboratoire, selon les déclarations reçues jusqu’à mardi matin. Cela correspond à 19 décès par 100’000 habitants. Sur les 1564 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d’au moins une maladie préexistante.

Tous les cantons concernés

A ce jour, 3930 hospitalisations en lien avec un COVID-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées. Parmi les personnes décédées, 58% étaient des hommes et 42% des femmes. L’âge des personnes décédées allait de 31 à 108 ans, avec un âge médian de 84 ans.

Tous les cantons sont concernés par la pandémie. Ceux de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais restent les plus touchés.

