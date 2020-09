Plus de 929’000 décès dans le monde Afficher plus

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 929’391 morts dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 13h00. Plus de 29’329’390 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 19’536’900 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Sur la journée de lundi, 4433 nouveaux décès et 269’352 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 1054 nouveaux morts, les États-Unis (410) et le Brésil (381).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 194’545 décès pour 6’555’243 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus endeuillés sont le Brésil avec 132’006 morts pour 4’345’610 cas, l’Inde avec 80’776 morts (4’930’236 cas), le Mexique avec 71’049 morts (671’716 cas), et le Royaume-Uni avec 41’637 morts (371’125 cas).