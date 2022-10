Protection de l’environnement – La Suisse envisage d’adhérer au «club climat» du G7 L’Allemagne saluerait un engagement de la Suisse. Mais quels sont les avantages et les risques liés à ce projet? Stefan Häne

Le nouveau projet consiste à regrouper dans un club les États disposés à agir en matière de politique climatique. En illustration: sommet du G7 fin juin, à Elmau, en Allemagne. Keystone

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, entourée du président américain Joe Biden et du chancelier allemand Olaf Scholz, ainsi que des cinq autres chefs d’État et de gouvernement du G7, le groupe rassemblant les pays industrialisés les plus importants de l’Occident: cette image n’est pas encore une réalité.