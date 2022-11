Tennis – La Suisse est à une victoire du sacre! Jil Teichmann a remporté le premier point de la finale de BJK Cup face à l’Australie. À Belinda Bencic de jouer pour le titre. Mathieu Aeschmann

Jil Teichmann a apporté le premier point à la Suisse en finale contre l’Australie. Getty Images for LTA

L’équipe de Suisse n’est plus qu’à une petite victoire d’un titre historique! Préférée à Viktorija Golubic, Jil Teichmann (WTA 35) a remporté le premier match de cette finale de Billie Jean King Cup au bout de trois sets crispants face à Storm Sanders 6-3, 4-6, 6-3. Après une entame sans histoire, la Biennoise a dû résister au va-tout de l’Australienne et aux effets d’une évidente crispation pour finalement passer l’épaule après 2 h 18 de lutte. La Suisse se retrouve donc dans une position idéale: Belinda Bencic (Tomljanovic) jouera pour soulever une première BJK Cup!

L’adage raconte que, malgré les réformes, tout est toujours possible en Fed Cup (nom historique de la compétition). Tout, comme voir une spécialiste de double - l’Australienne est 10e de la spécialité mais seulement 237e en simple - se sublimer au point de brouiller tous les repères. Au terme de la première manche, Jil Teichmann semblait en effet s’en aller vers un succès facile. Storm Sanders naviguait dans le rouge à l’échange, elle partait trop souvent à la faute pour régater. Il y avait trois classes d’écart entre les deux femmes et cela se voyait.

Et puis le match changea soudain de visage. L’Australienne continuait à frapper fort mais elle le faisait désormais depuis l’intérieur du terrain et imposait son tempo dès le retour de service. Secouée, la Suissesse tentait de varier les trajectoires mais devenait passive, ne parvenant pas à trouver une longueur de balle capable de dérégler son adversaire. À une manche partout, la confiance avait changé de camp. Pas pour longtemps.

Comme Djokovic ou Tsitsipas (pour citer les plus célèbres adeptes), Jil Teichmann s’en alla aux toilettes reprendre ses esprits. Elle revint plus en jambes et totalement au clair sur ses intentions à défaut d’être géniale. Un break rapide, une chute, des crampes, le scénario de la manche décisive aurait pu être cruel. Il pourrait bien rester comme la première moitié d’un superbe souvenir. «Là maintenant, je me sens incroyablement bien mais ce n’était pas le cas pendant le match, concédait la Biennoise. Storm a très bien joué toute la semaine. Je m’attendais à un gros combat, je l’ai eu. Je suis si heureuse d’avoir apporté ce premier point.» Celui qui place la Suisse à une victoire du plus beau des titres.



Mathieu Aeschmann est journaliste au Sport-Center depuis 2011. Spécialiste de tennis, il est l'auteur de Au bout du rêve (Slatkine, 2014) et Agir et Penser comme Roger Federer (Éditions de l'Opportun, 2021). Il est également enseignant d'histoire et d'allemand. Plus d'infos @maeschmann

