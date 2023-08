VTT – La Suisse est championne du monde en relais mixte Mal emmanché, le relais mixte des Mondiaux de Glasgow a finalement offert un nouveau titre mondial à la Suisse et à Nino Schurter, à Peebles. Robin Carrel

Le relais par équipes a souri à la Suisse. AFP/ANDY BUCHANAN

Une et un juniors, une et un espoirs et même chose pour les pros, le tout aligné dans l'ordre choisi par les entraîneurs. Chaque athlète effectue un tour du parcours. L'équipe qui gagne est championne du monde par équipes. Simple, efficace: Suisse! Mais les Helvètes Dario Lillo, Nicolas Halter, Linda Indergand, Ronja Blöchlinger, Anina Hutter et Nino Schurter ont longtemps tremblé...

Car quand Linda Indergand a passé le 3e relais à Ronja Blöchlinger avec près d'une minute et demie de retard sur la tête de la course, les carottes paraissaient cuites pour la formation de Swiss Cycling. C'était sans compter sur la classe de la Seelandaise de 22 ans, qui a effectué une incroyable remontée.

Le classement final. Capture d’écran

Anina Hutter, une Grisonne de 18 ans, a ensuite fait une jolie démonstration et placé Schurter dans un fauteuil pour le titre, son 7e dans la spécialité. Un record, forcément. Dans la spécialité, la Suisse mène désormais 8 titres planétaires à 7 face aux Français. Les vététistes aux maillots à la croix blanche ont notamment gagné 4 des 6 relais mixtes (2017, 2018, 2019, 2022 et donc 2023).

Le début de cette épreuve collective a vu les Britanniques, les Danois, puis les Autrichiens mener. Mais la logique a fini par reprendre le dessus. La France est passée en tête lors de la 4e ronde, avant de craquer sous la pression suisse. Elle a fini à 9'' des Helvètes.

Nino Schurter, le dernier relayeur suisse, fonce vers la victoire. Capture d’écran

L'affaire aurait été encore plus compliquée si le Danemark, finalement en bronze à 41'', n'avait pas connu un gros incident. Albert Philipsen, tout récent champion du monde sur route en Ecosse chez les juniors, a chuté lors du 2e relais et s'est fait mal. Son pays a laissé de longues secondes en route.



Robin Carrel

