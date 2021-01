Vaccination contre le coronavirus – La Suisse est dans le groupe de tête, selon un chef de Moderna Le chef européen de l’entreprise de biotechnologie américaine estime que la Suisse sera parmi les leaders internationaux pour l’approvisionnement de sa population en vaccins de Moderna au cours du premier semestre 2021.

Moderna sera en mesure de livrer les 7,5 millions de doses commandées par la Suisse en plusieurs tranches d’ici l’été 2021. AFP

Dan Staner, le chef européen de l’entreprise de biotechnologie Moderna, ne comprend pas les critiques formulées à l’encontre de la stratégie d’approvisionnement du Conseil fédéral pour les vaccins contre le coronavirus. Selon Dan Staner, le Conseil fédéral s’est bien tiré de cette situation.

«La Suisse a soutenu les bons chevaux. Avec Moderna et Pfizer/Biontech, deux vaccins sont déjà disponibles sur le marché», a déclaré Dan Staner dans une interview au journal alémanique «Sonntagsblick». Il a fallu, selon lui, beaucoup de courage pour reconnaître le potentiel des différents vaccins alors en phase d’essai.

Moderna sera en mesure de livrer les 7,5 millions de doses commandées par la Suisse en plusieurs tranches d’ici l’été 2021. «Si tout se passe comme prévu, près de la moitié de la population pourrait être traitée avec notre vaccin d’ici l’été», a-t-il indiqué.

Cela devrait placer la Suisse parmi les leaders internationaux pour l’approvisionnement de sa population en vaccins de Moderna au cours du premier semestre 2021. «Mais la réussite ne dépend pas de nous seuls, car la vaccination prend du temps et a besoin d’une stratégie efficace. C’est de la responsabilité des autorités», a ajouté Dan Staner.

Pas de traitement spécial

La Suisse ne bénéficiera pas d’un traitement spécial dans les commandes futures même si elle a été le premier pays à choisir le vaccin de Moderna. «Chaque pays mérite d’être traité sur un pied d’égalité», a souligné le Lausannois.

Moderna s’abstient de stocker des vaccins et toute dose produite est livrée immédiatement conformément au contrat. «Les gens souffrent de la même manière partout dans le monde. En ces temps, personne ne mérite un traitement spécial», a-t-il indiqué.

Un vaccin bien étudié

Dan Staner écarte les craintes sur un vaccin pas sûr en raison du court délai de développement et d’approbation. «Nous faisons des recherches sur les vaccins à ARNm depuis dix ans maintenant, la percée n’était qu’une question de temps», a-t-il expliqué.

Le vaccin fait l’objet d’essais cliniques depuis environ un an. «Nous l’avons testé sur plus de 30’000 personnes d’âges et avec des antécédents différents. Les données des essais cliniques montrent clairement qu’il n’y a pas d’effets secondaires graves et qu’une forte efficacité contre la maladie peut être démontrée», a-t-il déclaré. Un constat partagé par les différentes autorités de régulation qui ont autorisé le vaccin.

ATS