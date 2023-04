Office fédéral de la justice – La Suisse est-elle devenue une république bananière? Le directeur Michael Schöll nous explique pourquoi le droit d’urgence est de plus en plus utilisé par le Conseil fédéral. Interview. Arthur Grosjean Correspondant au Palais fédéral

Interview de la «conscience juridique» du gouvernement, Michael Schöll, le 3 avril 2023 à Berne. Yvain Genevay/Tamedia

Pandémie, crise énergétique, sauvetage de Credit Suisse (CS)… le Conseil fédéral recourt de plus en plus souvent au droit d’urgence. Le parlement et le peuple se retrouvent en position de spectateurs. Est-ce grave? La Suisse devient-elle une république bananière aux mains de sept personnes? Première interview de la «conscience juridique» du gouvernement, le directeur de l’Office fédéral de la justice, Michael Schöll.