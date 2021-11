Classement international – La Suisse est le cinquième pays le plus prospère au monde Selon le groupe de réflexion Legatum Institute, la Confédération obtient la première place pour la qualité de l’économie et la deuxième pour la sécurité.

La Suisse obtient la première place pour la qualité de l’économie et la deuxième pour la sécurité et les conditions-cadres. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Anthony Anex

La Suisse fait toujours partie des pays les plus prospères au monde, selon le classement du groupe de réflexion londonien Legatum Institute. Elle a cependant reculé de deux places, pour se retrouver au cinquième rang.

Un résultat stable

Sur les dix dernières années, le classement de la Suisse a peu évolué. Elle est restée dans la fourchette allant de la troisième à la cinquième place.

En 2021, le classement des pays les plus prospères est dominé par les pays nordiques. Le Danemark occupe la première place devant la Norvège, la Suède et la Finlande. L’Allemagne est 9e, l’Autriche 11e, la France 22e et l’Italie 31e.

ATS

