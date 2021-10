Événement annuel – La Suisse est le terreau idéal pour la truffe européenne Bonvillars a une fois encore célébré les truffes à l’occasion de son marché, le premier du pays, qui mêle vente et activités didactiques. Céliane De Luca

Organisateur du Marché aux truffes, Frank Siffert tient dans sa main gauche une truffe de 500 grammes. Son prix? 400 francs. JEAN-GUY PYTHON

Le succès du premier Marché aux truffes de Suisse ne se dément pas à Bonvillars. Samedi, au deuxième jour de cette édition 2021, cinquante kilos du prisé champignon ont été mis en vente pour ravir les papilles des quelque 2000 visiteurs.

Sur les stands installés dans une cour du village nord-vaudois, des produits locaux et, entre les saucissons et les tapenades, des photos de chiens et de leurs précieux museaux.

Dix-huit ans après sa grande première, le marché de Bonvillars a permis à onze rendez-vous similaires de prendre racine en Suisse, selon président de la manifestation, Frank Siffert.