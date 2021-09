Bilan décevant – La Suisse est passée à côté des Mondiaux Avec la seule médaille de Marlen Reusser dans les bagages, l’équipe de Suisse de cyclisme sur route est rentrée déçue des championnats du monde dans les Flandres. Robin Carrel Louvain

Stefan Küng a tenté une ou deux fois sa chance, mais sans succès . KEYSTONE

La sélection de Michael Albasini visait plusieurs titres et médailles lors des huit jours passés entre Bruges et à Louvain. Au final, elle est rentrée en Suisse avec le seul argent remporté dans le contre-la-montre par Marlen Reusser lundi dernier.

Des échecs à répétition qui ne s’expliquent pas forcément que par la malchance – pas de médaille pour cinq centièmes par équipes, notamment, mercredi. Les attentes étaient élevées? La déception est à la hauteur.

Le public belge, lui, n’a pas déçu. AFP

Dimanche, lors de la course en ligne, Julian Alaphilippe a conservé son titre mondial au terme d’une course énorme sur laquelle les Helvètes n’ont jamais pesé. Le Français a devancé le Néerlandais Dylan van Baarle et le Danois Michael Valgren.