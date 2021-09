Argentine – «La Suisse est plus calme, mais plus ennuyeuse» La phrase de la ministre de la Sécurité nationale argentine, Sabina Frederic, adressée à ceux qui souhaitent quitter le pays en raison de l’insécurité ambiante suscite la polémique. Yannick Van Der Schueren

«La Suisse est certainement plus calme», a dit Sabina Frederic, «mais aussi plus ennuyeuse», a-t-elle ajouté en rigolant. Télévision LN+

À l’origine de cette petite phrase qui fait les choux gras des médias argentins, une interview radiophonique de la ministre de la Sécurité, Sabina Frederic, dimanche. La responsable était appelée à s’exprimer sur la violence qui mine le pays et le meurtre d’un retraité de 69 ans dans une banlieue de Buenos Aires quelques jours auparavant.

«C’est un événement épouvantable, personne ne veut que cela se produise en Argentine, nous travaillons dur pour que ce genre de drame soit évité», a-t-elle souligné en évoquant les défaillances du système judiciaire.

«Faut-il aller vivre en Suisse ou dans un autre pays pour ne plus avoir peur?» La journaliste sur les ondes de Radio Mitre

Et la journaliste d’enchaîner: alors que faut-il faire pour ne plus avoir peur, «allez vivre en Suisse ou dans un autre pays?» «La Suisse est certainement plus calme», a répondu Sabina Frederic, «mais aussi plus ennuyeuse», a-t-elle ajouté en rigolant. Des mots qui tournent désormais en boucle sur les réseaux sociaux et suscitent l’ire de certains élus.

«Nous sommes gouvernés par une classe politique qui nous rit au nez. Qui n’a aucune idée du niveau d’insécurité qui existe dans de nombreuses localités et dans lesquelles des membres des forces de l’ordre perdent la vie», s’est exclamée Patricia Bullrich, ministre de la Sécurité du gouvernement de Mauricio Macri en 2015.

Waldo Wolff, membre du Congrès, a de son côté qualifié les propos de Sabina Frederic de «pathétiques». Le rôle de la ministre est de «garantir la sécurité des Argentins», pas de faire «des comparaisons enfantines», a déclaré pour sa part la députée Graciela Ocaña.

La réponse cocasse de l’ambassadeur suisse

La réaction de l’ambassadeur de Suisse en Argentine, Heinrich Schellenberg, ne s’est pas fait attendre. Mais c’est sur un ton humoristique que le diplomate a répondu via Twitter, en partageant la vidéo réalisée par Suisse Tourisme (ST) afin de promouvoir l’image de notre pays à travers le monde, qu’il a intitulée «Federer est «ennuyeux», pour l’occasion…

Ce spot publicitaire met en scène un appel vidéo entre Robert De Niro et Roger Federer. Le joueur de tennis, filmé à Zermatt, tente de convaincre l’acteur américain, installé dans son appartement new-yorkais, de participer à son projet de film sur la Suisse. «Ça ne me plaît pas», répond l’acteur américain, «il n’y a pas de drame. Pour travailler, j’ai besoin de conflits, de dangers. La Suisse est tout simplement trop parfaite», explique-t-il. Federer essaye de le convaincre. En Vain. L’échange se termine sur une petite pique adressée à Tom Hanks et sur la conclusion suivante: «Quand vous avez besoin de vacances sans drame, vous avez besoin de la Suisse.» Qui a dit que les Helvètes n’avaient pas le sens de l’humour?

