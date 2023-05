Sondage Tamedia – La Suisse est très, très loin des idées «woke» Appropriation culturelle, réécriture de romans, déboulonnage de statues… Entre les polémiques médiatiques et le ressenti des gens, le trou est béant. Florent Quiquerez - Berne

Le groupe Lauwarm a défrayé la chronique après avoir été écarté d’un concert à Berne en raison des dreadlocks de ses musiciens. Quelque 84% des sondés estiment qu’il n’y a aucun problème pour un blanc à porter une telle coupe de cheveux. KEYSTONE

Récemment, il y a eu ces membres gruériens du PLR déguisés en Chinois à l’occasion d’un repas et qui ont été pointés du doigt. En février, c’étaient des blancs grimés en noir au carnaval de Monthey (VS). L’an dernier, on se souvient de l’annulation d’un concert à Berne, parce que des musiciens blancs portaient des dreadlocks. L’appropriation culturelle n’en finit pas de faire polémique. Et pourtant les Suisses et les Suissesses, dans leur grande majorité, s’en moquent.