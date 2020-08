Les vertus de l’exil – La Suisse est trop petite pour ses grands champions Comme le pilote moto français Fabio Quartararo, qui a rejoint l’Espagne à l’âge de six ans, de nombreux Helvètes ont dû tôt ou tard quitter leur pays pour réussir. Julien Caloz

Trop fort! Julien Wanders est parti au Kenya pour devenir meilleur. KEYSTONE

Les deux premières victoires en moto GP du Français Fabio Quartararo, sur le circuit espagnol de Jerez, sont venues récompenser l’immense talent du pilote Petronas Yamaha, bien sûr, mais aussi sa décision – ou plutôt celle de ses parents Etienne et Martine – de quitter l’Hexagone pour l’Espagne. Le petit Niçois avait déjà beaucoup de talent à six ans mais il n’avait pas le droit de courir en 50 cm3 dans son pays. Sa famille a donc scellé la moto de son prodige sur la remorque et franchi les Pyrénées. Le sacrifice a payé: quatorze ans plus tard, «El Diablo» est devenu l’un des meilleurs du monde dans son sport.