Depuis le 1er janvier 2023 et pour une période de deux ans, la Suisse est membre du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle y a été élue par l’Assemblée générale de l’ONU par 187 voix sur 190. Ce résultat – l’un des meilleurs obtenus à ce jour par un pays occidental – témoigne clairement du soutien et de la confiance dont jouit la Suisse au sein de la communauté internationale.

«La Suisse a été élue par 187 voix sur 190. Ce résultat témoigne de la confiance dont jouit la Suisse au sein de la communauté internationale.»

Pour mémoire, le Conseil de sécurité existe depuis 1946. Conformément à la Charte des Nations Unies, il est composé de cinq membres permanents (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) et dix membres non permanents. Ses fonctions sont notamment de maintenir au mieux la paix et la sécurité internationales, d’enquêter sur tout différend entre les nations, de recommander des moyens d’arranger un tel différend. La Suisse partage de tels objectifs, contenus d’ailleurs dans notre Constitution. La question de la neutralité a, elle, déjà été traitée, puisque d’autres pays neutres ont été actifs au sein du Conseil de sécurité, comme l’Autriche ou l’Irlande.

Premier succès en janvier

Dans le contexte de succession de crises majeures – tant sanitaire que géopolitique, climatique, énergétique ou alimentaire –, notre pays s’engage dans son nouveau rôle. Les premiers pas sont assurés. Ainsi, déjà en janvier, un premier succès a été obtenu: grâce à la Suisse, une résolution difficile concernant l’aide humanitaire transfrontalière pour la Syrie a été adoptée à l’unanimité.

Bien sûr, certains diront que c’est «normal». Or, dans la guerre qui est hélas toujours une réalité en Syrie, un tel accord n’était pas du tout acquis. D’autres diront que la situation en Syrie n’est pas aussi importante que d’autres conflits ou problèmes du monde. Que nenni: ce n’est pas parce que ces populations sont plus éloignées de nous qu’elles n’ont pas à être aidées!

Étant mi-février à l’ONU à New York dans le cadre de ma responsabilité de parlementaire, en ma qualité de président de la Commission des relations avec l’ONU de l’Union interparlementaire (UIP) qui regroupe quelque 180 parlements du monde entier, j’ai pu voir la reconnaissance dont notre pays jouit.

Forte de ses valeurs, de sa neutralité, de sa large expérience notamment en matière de bons offices et d’aide humanitaire, la Suisse est reconnue comme un acteur important. Pourquoi? Pour des priorités essentielles comme la construction d’une paix durable malgré toutes les difficultés, la protection des populations civiles ou encore l’action pour la sécurité climatique. Il convient de saluer et d’appuyer l’engagement du Conseil fédéral et de nos diplomates en faveur de ces priorités.

