Pic épidémique toujours pas atteint – «La Suisse est un cas spécial pour les hospitalisations Omicron» Les experts peinent à expliquer le décalage énorme entre les infections record et les hospitalisations stables ou en baisse. Arthur Grosjean Aurélie Toninato

Bonne nouvelle: les patients Covid aux soins intensifs sont de moins en moins nombreux. Ils sont touchés par le variant Delta et pratiquement pas par Omicron. KEYSTONE/Laurent Gilliéron

C’est comme une randonnée en montagne. On croit atteindre bientôt le sommet bien visible à l’horizon et voilà le chemin qui se met à serpenter et à demander plus d’efforts que prévu pour arriver au but.