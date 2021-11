Emploi des travailleurs âgés - La Suisse est une championne du travail après 65 ans

La Suisse vieillit, mais ça n’empêche pas ses habitants de travailler d’arrache-pied, même après l’âge de la retraite. En témoigne une récente publication de l’Office fédéral de la statistique (OFS), qui a analysé les caractéristiques du 1,65 million de personnes de 50 ans et plus qui étaient encore sur le marché du travail l’an dernier.

Selon cette étude, «la Suisse est un pays où les personnes quittent tardivement le marché du travail, puisque 81% des personnes âgées de 50 à 64 ans étaient encore actives. C’est le 3e taux d’activité le plus élevé des pays de l’UE et de l’AELE en 2020.» En Europe, seules la Suède (86%) et l’Islande (83,6%) présentent un pourcentage plus élevé.