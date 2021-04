LIVRES | 14% de rabais pour les abonnés – La Suisse et le Vatican dans la tempête – Relations politiques et financières 1920 - 1945 La Suisse et le Vatican sont deux petits États neutres. Désireux de déployer une action de médiation et d’aide humanitaire, ils se rapprochent lors du premier conflit mondial. Ces relations se poursuivent dans l’entre-deux-guerres.

La Suisse et le Vatican dans la tempête – Relations politiques et financières 1920 - 1945 DR

Deux hommes incarnent bientôt cette communauté de vues et d’intérêts : le cardinal Luigi Maglione, secrétaire d’État en 1939, et Paul Ruegger, ambassadeur de Suisse à Rome. Le pape Pie XII mène une diplomatie parallèle et secrète en soutenant les officiers allemands prêts à liquider Hitler. Mgr Maglione dirige la diplomatie officielle du Vatican. L’entraide avec la Suisse fonctionne à merveille. Le cardinal donne aux autorités helvétiques des renseignements politiques, militaires et diplomatiques de première valeur, alors que ces dernières rendent des services financiers et diplomatiques au Saint-Siège. En parallèle, le service de renseignement suisse noue des contacts dangereux avec celui du IIIe Reich.

