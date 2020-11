Coronavirus – La Suisse et l’Italie échangent sur les stations de ski Les deux pays se sont entretenus sur la manière de gérer l’ouverture ou non des stations de ski pendant les fêtes de fin d’année.

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga a évoqué lors d’un entretien téléphonique avec le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte la situation des stations de ski par temps de pandémie. Le dialogue et la recherche de solutions se poursuivent.

C’est ce qu’a écrit Simonetta Sommaruga par Tweet dimanche soir. Contacté par Keystone-ATS, son Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) n’en a pas dit plus.

Dans la journée, le président du Conseil supérieur de la santé italien Franco Locatelli avait qualifié de décevante la décision de la Suisse de laisser ouvertes ses stations de ski. Avec d’autres scientifiques, il conseille le ministère italien de la santé et établit les rapports sur le Covid-19.

Au journal La Stampa, Franco Locatelli a déclaré qu’il espère une fermeture des domaines skiables jusqu’à la fin de l’année. À défaut, il exige une quarantaine pour les personnes de retour de l’étranger.

Les pays alpins bataillent depuis plusieurs jours sur la fermeture ou non des stations d’hiver afin d’empêcher une nouvelle propagation du coronavirus par des touristes. L’Allemagne et l’Italie veulent une ouverture après Nouvel An seulement, tandis que l’Autriche et la Suisse excluent de fermer les leurs.

Samedi à la radio alémanique, le président des Remontées mécaniques suisses Hans Wicki déclarait qu’aucun argument raisonnable ne parle en faveur de la fermeture de toutes les stations de ski. Il a rappelé que certaines stations sont ouvertes depuis deux mois en Suisse et qu’elles ne sont pas pour autant devenues des «hotspots» sur le plan de la propagation du coronavirus.

ATS/NXP