Sommet américain du climat – La Suisse, exclue du sommet, rencontrera John Kerry Alors que 40 États sont invités au sommet de Joe Biden, la Suisse ne fait pas partie de la liste. Mais, selon nos informations, Simonetta Sommaruga s’entretiendra avec John Kerry, l’émissaire américain chargé du climat, lors d’une réunion virtuelle. Sonia Imseng , Florent Quiquerez , Jean-Cosme Delaloye , ATS

La ministre de l’Environnement, Simonetta Sommaruga, s’entretiendra vendredi avec John Kerry, l’émissaire américain chargé du climat, durant le sommet de Joe Biden. Keystone/Peter Klaunzer

Le sommet du climat de Joe Biden aura lieu jeudi et vendredi. La Suisse ne fait pas partie des 40 États et personnalités invitées, comme le Chinois Xi Jinping, le Russe Vladimir Poutine ou encore le pape François. Mais selon nos informations, elle participera tout de même à une réunion virtuelle vendredi.

La ministre de l’Environnement, Simonetta Sommaruga, s’entretiendra durant ce sommet avec John Kerry, l’émissaire américain chargé du climat. La conseillère fédérale exposera la position de la Suisse sur le climat, a précisé mercredi le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Il ne s’agit pas là d’une invitation officielle à ce rendez-vous qui marque le retour des États-Unis dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pourtant, tous les voisins de la Suisse, à l’exception de l’Autriche et du Liechtenstein, ont été invités. On y retrouvera la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne ou encore l’Inde.

De son côté, Berne a réagi à cette non-invitation la semaine dernière et l’a relativisée en citant le nombre de places limitées pour l’Europe au sommet. Dans sa réponse, le DFAE a souligné la volonté de la Maison-Blanche de convier les pays émettant le plus de CO₂ ainsi que ceux qui sont les plus vulnérables au changement climatique ou les plus ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

«La Suisse a un très bon contact avec l’équipe climat de l’administration Biden», nous avait assuré le Département des Affaires étrangères (DFAE). «Cette dernière nous a expliqué l’objectif du sommet, que nous soutenons pleinement.»

La nouvelle présidence en question Afficher plus L’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche a pu avoir un impact dans les relations entre Berne et Washington. «Il serait totalement irréaliste de s’attendre à voir la Suisse avoir des relations directes de haut niveau comme c’était le cas sous l’administration Trump», expliquait la semaine dernière un fin connaisseur des relations bilatérales avec Washington. La décision de l’administration Biden de laisser la Suisse sur la touche du sommet climatique semble confirmer ces craintes. «Les relations bilatérales et diplomatiques entre les États-Unis et la Suisse s’inscrivent dans la continuité et restent fortes (…)», avait rétorqué le DFAE. «La Suisse est par exemple régulièrement invitée à des réunions informelles où l’accent est mis sur les négociations climatiques.»

Les grandes puissances invitées

À la veille de ce grand sommet pour le climat, les États-Unis ont promis mercredi de faire pression sur les principaux pollueurs mondiaux.

«Nous attendons des dirigeants qu’ils fassent des annonces pour relever leur ambition en indiquant les prochaines mesures qu’ils entendent prendre pour aider à résoudre le problème climatique de manière collective», a martelé un responsable de l’équipe du président Joe Biden.

Les grandes puissances invitées représentent ensemble 80% des émissions globales des gaz responsables du réchauffement.

Le président chinois Xi Jinping, à la tête du premier pays émetteur de gaz à effet de serre, a confirmé tardivement sa participation, malgré les vives tensions avec Washington.

Également en froid avec les Américains, Vladimir Poutine, a promis que la Russie, producteur majeur d’hydrocarbures, agirait «sévèrement» pour «relever les défis du changement climatique».

Quant à l’UE, justement, elle pourra faire bonne figure après un accord in extremis entre eurodéputés et États membres sur une réduction nette d’«au moins 55%» de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990.

