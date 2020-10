Formation professionnelle – La Suisse exporte numériquement son système dual Des cours en ligne pour les boulangers, pâtissiers et confiseurs seront lancés en Chine et au Brésil en 2021 par la société Global Swiss Learning, basée à Zoug.

La Suisse exporte numériquement son système de formation dual des apprentis. Des cours en ligne pour les boulangers, pâtissiers et confiseurs seront lancés en Chine et au Brésil en 2021 par la société Global Swiss Learning, basée à Zoug.

La Suisse est un «leader» dans le domaine de la formation professionnelle. D’autres pays devraient pouvoir «bénéficier de cette force et élever leur niveau de formation», a indiqué mardi Global Swiss Learning dans un communiqué.

La numérisation offre de nouvelles possibilités. Grâce à une plate-forme, les supports d’apprentissage numérisés peuvent être enseignés dans le monde entier avec la même qualité qu’en Suisse. «L’avenir est numérique» et «cela s’applique aussi à l’éducation», a indiqué Samuel Notz, patron de Global Swiss Learning, cité dans le communiqué.

Théorie et pratique

Le cœur du système développé par la société zougoise est l’apprentissage mixte. Le contenu théorique et les compétences manuelles sont enseignés à l’aide de diverses formes d’apprentissage en ligne. Des blocs consacrés à la pratique sont combinés avec un enseignement en face-à-face.

La première phase sera lancée en Chine et au Brésil en 2021. Il s’agira de cours pour les boulangers, les pâtissiers et les confiseurs. Les cours et la certification selon les normes suisses relèvent de la responsabilité de l’école technique Richemont à Lucerne.

Restauration, hôtellerie et santé

Le système devrait bientôt s’étendre à d’autres professions. Global Swiss Learning a entamé des discussions avec une autre école technique pour des cours dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. Des formations professionnelles dans le secteur de la santé sont également envisagées. D’autres pays et d’autres secteurs pourraient suivre.

La société Global Swiss Learning a été fondée à Zoug en juin 2020. Elle a pour objectif de rendre le contenu des cours professionnels suisses disponible en ligne et à des coûts abordables. Cette approche doit permettre aux écoles professionnelles suisses de proposer leurs formations spécialisées dans le monde entier.

