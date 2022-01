Impact de la pandémie du Covid – La Suisse face à un boom des travailleurs temporaires Dans certains secteurs, comme la restauration et la vente, le pourcentage de travailleurs fixes diminue.

Les entreprises passent à un modèle à trois niveaux: une équipe de base, des employés flexibles sur appel et une part hyperflexible de personnel auxiliaire rapidement mobilisable (photo d’illustration). KEYSTONE

La pandémie crée un boom des travailleurs temporaires, d’après un spécialiste des ressources humaines. Dans certains secteurs comme la restauration, la vente ou les aéroports, «les entreprises ne veulent plus 90 à 95% de personnel fixe, mais tout au plus deux tiers», indique à la «NZZ am Sonntag» Yves Schneuwly, responsable suisse de l’entreprise de placement Coople.

Lire également: Abo 230’000 emplois vacants Une pénurie de personnel frappe la Suisse Les entreprises passent à un modèle à trois niveaux: une équipe de base, des employés flexibles sur appel et une part hyperflexible de personnel auxiliaire rapidement mobilisable.

En face, les syndicats grondent. «Le travail temporaire est une externalisation du risque entrepreneurial sur les travailleurs», fustige Serge Gnos, d’Unia.

Un «miracle de l’emploi»

La Suisse pourrait également connaître un «miracle de l’emploi» en 2022, d’après un sondage de la «SonntagsZeitung» réalisé auprès de grandes entreprises helvétiques.

Lire également: Abo Perspectives d’embauches 2022 L’optimisme record des recruteurs suisses Au total, 30 des 89 firmes interrogées prévoient d’augmenter le nombre d’emplois et quatre seulement de supprimer des postes. Les 55 restantes disent s’attendre à une certaine stabilité. Le plus gros créateur d’emplois pour 2022 sera le prestataire de services aéroportuaires Swissport, qui compte embaucher 850 nouveaux employés. L’entreprise zurichoise de maintenance d’avions et réacteurs SR Technics veut aussi créer 150 postes. Les autres gros pourvoyeurs d’emplois seront Swatch Group, les CFF, La Poste et les entreprises du commerce de détail.

ATS

