Dans ce groupe I des qualifications pour l’Euro 2024, qui voit déjà la Suisse pointer à la première place, la question ne doit pas être de savoir si la sélection helvétique va décrocher son ticket pour l’Allemagne ou pas. Non, devant l’insigne faiblesse de l’opposition, à l’image de cette Biélorussie battue 5-0 pour commencer et avant les rencontres face à (Israël, mardi à Genève, puis face au Kosovo, à la Roumanie et Andorre), la Suisse sait déjà qu’elle est l’immense favorite, qu’elle se doit de terminer au premier rang, dans l’absolu en ayant pour objectif de remporter tous ses matches avec la manière. Il faudrait sans doute cela pour effacer, un peu, le 6-1 encaissé en huitième de finale à Doha contre le Portugal.

Cette première rencontre post-traumatisme aura donc été une formalité. Honteuse dans son fond. Et inutile? Au moment même où le match se déroulait, en Serbie à Novi Sad, où l’UEFA oblige la Biélorussie à jouer à huis clos et à l’extérieur ses matches «à domicile» faute d’avoir eu le courage de l’exclure de la compétition en raison de son soutien actif à la Russie, Vladimir Poutine annonçait son intention de déployer des armes nucléaires tactiques sur le sol biélorusse. L’UEFA, pressée de toutes parts pour exclure la Biélorussie de la compétition, va-t-elle enfin décider début avril ce qu’elle a repoussé jusque-là ? Le groupe de six pourrait bien passer à cinq.

En attendant, il y avait bien un match à gagner et la Suisse ne s’est pas pris les pieds dans le tapis, il faut le souligner. Murat Yakin a pu passer une soirée sereine, les Biélorusses n’avaient pas les moyens de poser des problèmes aux siens, malgré cette latte de la deuxième minute (erreur d’Elvedi qui laisse Khvaschinski faire trembler la barre). Avertissement sans frais qui n’aurait rien changé.

Triplé de Renato Steffen

Dans la foulée, le premier débordement de Vargas a permis d’ouvrir le score, le deuxième (de Xhaka), de le doubler, le troisième (de Rodriguez), de le tripler. À la conclusion, les trois fois, Renato Steffen (4e, 17e, 29e), pour des gestes simples dans une cage vide, un hat-trick parfait (trois buts de suite dans la même mi-temps sans autre réussite entre).

Steffen avait été pris au Mondial il y a quatre mois pour sa capacité à remplacer Rodriguez en latéral gauche. À Novi Sad, il était donc titulaire à… l’aile droite du 4-3-3 mis en place par Yakin. La flexibilité est toujours le mot d’ordre du sélectionneur. Idem avec Itten: sans la blessure de Zeqiri, il n’aurait pas été présent en Serbie (il était de piquet). Il a été placé titulaire, avant Okafor ou Amdouni. Yakin aime toujours surprendre et face à cette opposition-là, il ne prenait de toute façon pas beaucoup de risques.

À l’arrivée, avec encore les réussites de Xhaka (tir) et le premier but en équipe de Suisse du Genevois Amdouni (lancé par Xhaka après son entrée pour Steffen), la Suisse a très facilement pris la mesure de cette faible Biélorussie et c’est bien ce qui était attendu. Mission accomplie, donc.

La délégation helvétique prend le chemin de Genève ce dimanche. Elle y a rendez-vous pour le deuxième match des qualifications à l'Euro avec Israël. Une autre opposition. Mais qui laisse la Suisse favorite, comme cela sera le cas lors de chaque rencontre. C'est tout cela que Yakin et les siens doivent assumer. En gommant les quelques erreurs techniques sans conséquences aperçues çà et là à Novi Sad.















Afficher plus Stade Karadorde, huis clos. Arbitre: M. Hernandez (Esp). Buts: 4e Steffen 0-1; 17e Steffen 0-2; 29e Steffen 0-3; 62e Xhaka 0-4; 65e Amdouni 0-5. Biélorussie: Kudravets; Yuzepchuk (33e Bykov), Selyava (80e Bacharou), Volkov, Polyakov, Malkevich; Kovalev (46e Bakhar), Ebong, Yablonski (46e Klimovich), Grechikho; Khvaschinski (61e Morozau). Suisse: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji (82e Zesiger), Rodriguez; Freuler, Zakaria, Xhaka (66e Rieder); Steffen (59e Amdouni), Itten (59e Okafor), Vargas (66e Fassnacht). Avertissements: 11e Khvaschinski (jeu dur), 25e Yablonski (main), Itten (main), 48e Xhaka (jeu dur)



