Dégustation – La Suisse fait 100 points chez Parker L'équipe du célèbre dégustateur a goûté 282 vins helvétiques, dont seize Vaudois, et distingue la Valaisanne Marie-Thérèse Chappaz.

Marie-Thérèse Chappaz dans la cave de son domaine viticole à Saxon (en 2018). KEYSTONE/Olivier Maire

Cela ne fait pas longtemps que le célèbre dégustateur américain Robert Parker goûte les vins suisses, en l’occurrence par l’entremise de l’Allemand Stephan Reinhardt, gentiment assisté par Swiss Wine Promotion. La volée 2023 commence par un record: Marie-Thérèse Chappaz, l’icône valaisanne, a obtenu 100 points pour l’un de ses vins doux, le Grain par Grain du Domaine des Claives 2020.

La magicienne de Fully obtient plus de 95 points pour neuf de ses crus, parmi les 24 dégustés. Le seul à lui faire concurrence est le Grison Martin Donatsch, de Malans, dont quinze des 33 vins sont au-dessus de 95 points. Pour le reste, 216 vins suisses ont obtenu plus de 90 points, un beau résultat d’ensemble.

Stars vaudoises de la vigne

Mais le canton ne fait malheureusement pas la course en tête, malgré la présence de stars de la vigne. Le meilleur d’Henri Cruchon, à Échichens, est son Raissennaz 2020, avec 90+. Chez les Paccot de Féchy, le mieux noté est l’Amédée Réserve 2020 (91). La famille Massy, à Épesses, voit son Chemin de Fer 2021 n’avoir «que» 89 points.

Au Vully, les trois producteurs sont mieux récompensés. Le Petit Château obtient 93 points pour son Chardonnay 2021, 92 pour ses Freiburger 2021 et Initial 2018. Belle réussite aussi pour le Cru de l’Hôpital, 93+ pour le Traminer 2021, 92-93 pour le Pinot Noir de Mur 2021 et 92 pour le Chasselas 2021. Enfin, Javet et Javet obtient 92+ pour son Pinot Noir de la Chamba 2021 et 91 pour son Pinot Noir de Mur 2021.

