Coupe du monde féminine 2023 – La Suisse fait briller l’Espagne et rentre à la maison La Coupe du monde est terminée pour l'équipe de Suisse. En huitième de finale samedi, la marche était beaucoup trop haute face aux Espagnoles (5-1). Florian Vaney

Gaëlle Thalmann a vécu un véritable calvaire pour son dernier match devant les filets suisses. AFP

L'équipe de Suisse est éliminée de la Coupe du monde et, samedi, elle ne peut bien se réjouir que d'une chose: avoir fait ressortir le meilleur d'une très belle sélection d'Espagne. L'enjeu était pourtant le même au coup d'envoi pour Suissesses et Espagnoles: remporter un match à élimination directe d'un grand tournoi pour la première fois de leur histoire. Une fois sur le terrain, les armes n'étaient pas les mêmes. Et l'équipe nationale a sombré face à bien plus forte qu'elle.

Principale satisfaction de la phase de poules, la défense helvétique a cédé dès la 5e minute. Premier acte d'un huitième de finale compliqué. Et premier épisode du show Aitana Bonmati. La joueuse de Barcelone a illuminé la rencontre de sa classe, en abusant notamment de cette feinte derrière le dos qui a fait le malheur de ses adversaires.

Improbable autogoal

La double buteuse du jour illustre une chose: la qualité technique dont ont su faire preuve les Espagnoles. Principalement dans la zone dangereuse. Une telle maîtrise, la Suisse n'avait plus vu depuis longtemps. Complètement privée de ballon et d’opportunités offensives, celle-ci a tout de même pu y croire quelques petites minutes. Le temps pour Laia Codina d'inscrire le plus improbable des autogoals sur une passe en retrait (11e, 1-1). Il ne fallait pas six minutes aux Ibériques pour reprendre un avantage définitif. Oui, l'Espagne a tout fait samedi, sous les yeux d'un Eden Park d'Auckland plein de 43'000 spectateurs.

Personne n’enlèvera aux Suissesses leur parcours pour s'extraire du groupe A sans encaisser le moindre but. Mais à l'instant où le niveau s'est élevé d'un cran ou deux, celles-ci ont rapidement fait face à leurs limites. Logique. La Suisse a besoin que son football féminin se développe si elle entend franchir le prochain cap.

Le tableau d'affichage, lui, s'est arrêté à 5-1. Logique là encore. Même si l'équipe nationale aurait souhaité offrir un autre départ à la retraite à sa gardienne fribourgeoise Gaëlle Thalmann, qui s'est offert malgré le score plusieurs parades spectaculaires dont elle a le secret. Une page se tourne, à l'heure où la Suisse rentre à la maison. Et peut commencer à se projeter sur l'Euro qu'elle organisera dans deux ans.

Suisse - Espagne 1-5 (1-4) Eden Park, Auckland, 43'217 spectateurs. Arbitre: Cheryl Foster (GAL). Buts: 5e Bonmati 0-1; 11e Codina, csc. 1-1; 17e Redondo 1-2; 36e Bonmati 1-3; 45e Codina 1-4; 70e Hermoso 1-5. Suisse: Thalmann; Aigbogun (46e Calligaris), Maritz, Stierli, Riesen (84e Marti); Wälti, Sow (46e Terchoun), Reuteler (46e Mauron); Crnogorcevic, Piubel (74e Humm), Bachmann. Entraîneuse: Inka Grings. Espagne: Coll; Batlle, Paredes, Codina, Hernandez; Abelleira (64e Perez), Bonmati (77e Guerrero), Hermoso (77e Putellas); Paralluelo, Gonzalez (64e Navarro), Redondo. Entraîneur: Jorge Vilda. Avertissement: Stierli (73e).

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, des divisions «des talus» à la Super League. Plus d'infos

