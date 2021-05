Lutte contre le Covid-19 – La Suisse fait des progrès à tous les niveaux Baisse des cas positifs, de l’incidence sur sept jours et des décès dus au coronavirus… En une semaine, la Suisse a réussi à changer dans le bon sens les indicateurs critiques de la pandémie.

Le bulletin hebdomadaire de l’OFSP sur le Covid-19, publié jeudi, est rassurant. KEYSTONE

Tous les indicateurs sont à la baisse dans le dernier bulletin hebdomadaire de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur le Covid-19 publié jeudi. Seul le nombre de tests réalisés a augmenté.

Ainsi même avec des tests plus nombreux, le nombre de cas de coronavirus positifs confirmés en laboratoire en Suisse et au Liechtenstein est tombé à 7336, la semaine du 17 au 23 mai. C’est 6,4% de moins que les 7841 cas de la semaine précédente. La variante britannique B.1.1.7 est toujours la plus présente.

L’âge médian de tous les cas de Covid-19 confirmés en laboratoire était de 34 ans au cours de la semaine concernée. Il était tombé sous le seuil de 40 ans à la mi-mars.

L’incidence au cours de la semaine passée variait de 31 cas pour 100’000 habitants au Liechtenstein à 409 dans le canton d’Appenzell-Rhodes-Intérieures. Pour la Suisse et le Liechtenstein dans leur ensemble, l'incidence sur sept jours est passée de 90 à 85 cas confirmés, en moyenne.

Par rapport à la population, la tranche d’âge des 10 à 19 ans a été la plus touchée, avec plus de 158 cas pour 100’000 habitants durant la semaine. Les moins touchées étaient les personnes âgées de 70 à 79 ans avec un taux d'incidence de 22 pour 100'000 habitants.

Pas de décès dans la moitié des cantons

Par rapport à la semaine précédente, le taux d’incidence des cas signalés chez les 50 à 69 ans a diminué de plus de 10%. Chez les 80 ans et plus, ce taux a en revanche augmenté de plus de 10%, restant à un faible 28 pour 100'000 habitants.

Quant aux cas plus graves qui ont dû se rendre à l’hôpital, l’OFSP a dénombré 172 personnes dans les unités de soins intensifs, contre 198 la semaine précédente. Le nombre de personnes nouvellement admises à l’hôpital n’a guère changé, à savoir 193 contre 195.

Les quinquagénaires sont les plus nombreux à avoir été hospitalisées (51). L’âge médian était de 58 ans, pour la deuxième semaine consécutive sous la barre des 60 ans. Cet âge médian des personnes hospitalisées est inférieur à 70 ans depuis la mi-mars.

Durant la semaine passée, 23 personnes sont décédées des suites ou avec le coronavirus, soit quatre de moins que lors de la semaine précédente. Aucun nouveau décès n’a été enregistré dans douze cantons et au Liechtenstein. La majorité des 10’250 personnes décédées depuis le début de la pandémie souffraient d'au moins une maladie antérieure.

Hausse du nombre de tests

Le nombre de tests a augmenté de 8,9% à 199'823. La proportion de tests PCR positifs a diminué de 5,4 à 5%. Les tests rapides antigéniques positifs ont également diminué, de 3 à 2,1%.

Le 25 mai, 8338 personnes au total étaient isolées et 13’793 en quarantaine. C’est également moins que la semaine précédente. En revanche, le nombre de personnes qui ont dû être mises en quarantaine après être entrées d'un pays à risque est passé à un peu plus de 4000.

ATS

