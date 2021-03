Victoire nette en Bulgarie – La Suisse fait tout juste, ou presque La course au Mondial 2022 est idéalement lancée avec un succès 3-1 à Sofia. Place à la Lituanie dimanche. Daniel Visentini

Un assist pour Seferovic, un but malin ensuite (que Zuber poussera au fond): Shaqiri a fait le dépit de la Bulgarie. La Suisse menait 3-0 après douze minutes. AFP

À trop s’approcher de la perfection, peut-être perd-on le fil de la réalité. Cette équipe de Suisse a commencé ses qualifications pour le Mondial 2022 sur un nuage, douze minutes pour mener 3-0 en déclassant une Bulgarie fantôme, une mi-temps entière à éclipser toute adversité. Faut-il lui en vouloir pour avoir quitté, un peu seulement, les hauteurs où elle trônait, intouchable, laissant aux Bulgares, à la faveur d’un but bêtement concédé, l’illusion seulement d’un monde meilleur?

Non. La Suisse s’en est allée à Sofia pour s’imposer avec la manière et lancer les éliminatoires: c’est ce qu’elle a fait et les quelques scories d’après la pause, quand tout était déjà dit, n’y changeront rien. Rien n’efface la première impression. En moins d’un quart d’heure, la Suisse avait déjà remporté le match et c’est là qu’elle a touché du doigt la perfection. Tout prenait corps: l’intensité, le mouvement, les schémas, l’efficacité. Le deuxième but helvétique raconte tout de l’idéal visé par Petkovic et les siens.