Volleyball – La Suisse fait un pas vers l’Euro 2023 L’équipe de Suisse a battu l’Albanie (3-1) à Schönenwerd et pris une petite option sur une participation au prochain Championnat d’Europe 2023, dont on ne connaît encore ni les dates ni le ou les pays hôtes. Robin Carrel

Les Suisses remercient leur public. Capture d’écran RTS.ch.

Les Suisses avaient un joli challenge devant eux, face aux Albanais: confirmer les belles dispositions entrevues dimanche dernier contre la Roumanie (3-2). Ils ont réussi l’examen avec brio, non sans avoir connu quelques petits problèmes en début de partie, laissant filer une première manche qui leur tendait pourtant les bras (23-25). Logique, pour une équipe qui manque d’expérience, mais en aucun cas de volonté.

La suite a ressemblé à une démonstration, ou presque (25-20, 25-16 et 25-10). Avec en point d’orgue un quatrième set dominé de la tête et des épaules, pour le plus grand bonheur du public soleurois, dans cette jolie salle 100% dévolue au volley. Les Helvètes ont eu besoin de moins de deux heures pour venir à bout de leurs adversaires, qui restaient sur une victoire et une défaite face à la Bosnie.

Avec les trois points récoltés mercredi soir, les Suisses trônent seuls en tête de la poule G, deux longueurs devant la Roumanie, gagnante de la Bosnie (3-1) plus tôt dans l’après-midi. Pour jouer le prochain Championnat d’Europe, la troupe de Mario Motta doit remporter son groupe ou finir parmi les cinq meilleurs deuxièmes sur sept. Elle jouera gros samedi, en se déplaçant en Albanie. La Suisse ira ensuite en Roumanie le 17 août, avant de terminer son parcours à la maison contre les Bosniens le 21.



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.