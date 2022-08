Monkeypox sous surveillance – La Suisse franchit la barre des 400 cas de variole du singe Les contaminations à la maladie qui se manifeste par une forte fièvre avant de déboucher sur une éruption cutanée ont dépassé un nouveau seuil, selon l’OFSP.

Les résultats de tests positifs à la variole du singe doivent être obligatoirement déclarés en Suisse depuis le 20 juillet. (image d’illustration) KEYSTONE/AP/Rick Bowmer

Le nombre de cas de variole du singe a dépassé dimanche soir la barre des 400 en Suisse, avec 416 cas. Vingt nouveaux cas confirmés en laboratoire sont venus s’ajouter en 72 heures, a indiqué lundi l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur son site Internet.

La surveillance de la variole du singe a débuté le 21 mai. La maladie est soumise à déclaration obligatoire depuis le 20 juillet. Pour l’instant, l’OFSP estime que le risque pour la population est modéré, bien que la tendance soit légèrement à la hausse.



Le groupe de population actuellement le plus touché est celui des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. L’Aide Suisse contre le Sida informe et sensibilise en permanence ce groupe.

L’office ne peut toutefois pas exclure une extension à d’autres cercles de la population. Il appelle donc les professionnels de la santé, les personnes concernées et leurs contacts à les aider à reconnaître les personnes infectées.

L’incidence varie entre les régions. Les cantons les plus affectés sont Bâle-Ville (12,7 cas pour 100’000 habitants), Genève (12,6), Zurich (10,3) et Vaud (6,9). L’incidence est inférieure à 2,5 cas pour 100’000 habitants dans tous les autres cantons.

Forte fièvre

La variole du singe est une cousine moins dangereuse de la variole, éradiquée depuis une quarantaine d’années. La maladie commence par une forte fièvre et évolue rapidement vers une éruption cutanée avec formation de croûtes.

La maladie infectieuse est transmise à l’être humain par des animaux, probablement des rongeurs (zoonose). La transmission d’humain à humain se fait par contact physique rapproché. Les personnes infectées sont contagieuses dès l’apparition des premiers symptômes et jusqu’à la fin de l’éruption cutanée. Une fois l’infection surmontée, les malades sont immunisés contre les futures contaminations.

Les personnes infectées doivent, dans la mesure du possible, se tenir à l’écart des autres personnes et éviter les transports publics. Elles doivent s’abstenir de toute relation sexuelle pendant 21 jours et utiliser ensuite un préservatif pendant huit semaines.

Les contacts avec les animaux, y compris les animaux domestiques, sont à proscrire pendant la phase contagieuse, car la variole du singe est une zoonose. D’autres règles de comportement s’y ajoutent.

