Hockey sur glace – La Suisse giflée par la Slovaquie

Slovaquie - Suisse 7-1 (1-1 1-0 5-0) Afficher plus

Yayla Arena, Krefeld. 341 spectateurs. Arbitres. Ansons, Schrader, Hancock et Merten.

Buts: 3e Griger (Kristof) 1-0, 13e Corvi (Moser) 1-1, 30e Griger (Siska) 2-1, 47e Kristof (Takac/ 5 c 4) 3-1, 58e Holesinsky (Regenda/ 5 c 6, cage vide) 4-1, 59e Griger (5 c 6, cage vide) 5-1, 59e Takac (Kristof/ 5 c 4) 6-1, 60e Hrehorcak (Griger) 7-1.

Slovaquie: Tomek; Ceresnak, Knazko; Gachulinec, Rosandic; Vitalos, Koch; Mudrak; Mesar, Kristof, Takac; Holesinsky, Roman, Regenda; Hrehorcak, Siska, Griger. Entraîneur: Ramsay.

Suisse: Wüthrich; Untersander, Alatalo; Weber, Müller; Schlumpf, Riva; Karrer, Frick; Andrighetto, Corvi, Moser; Martschini, Ambühl, Vermin; Fazzini, Thürkauf, Pestoni; Moy, Schmid, Bertaggia; Eggenberger. Entraîneur: Fischer.

Notes: La Suisse sans Waeber (surnuméraire). La Slovaquie sans quatre joueurs placés en quarantaine.

Pénalités: 2 x 2’ contre la Slovaquie, 4 x 2’ + 1 x 5’ (Thürkauf) contre la Suisse.