Décès d’une icône – La Suisse honore la mémoire de Desmond Tutu Figure de lutte contre l’apartheid et prix Nobel de la paix, l’homme aura marqué l’histoire de l’Afrique du Sud. La Suisse se joint à la communauté internationale pour souligner ses accomplissements.

L’archevêque Desmond Tutu est décédé ce dimanche. KEYSTONE/Schalk van Zuydam

La Suisse a appris avec tristesse le décès de l’archevêque Desmond Mpilo Tutu. «Elle se joint à l’Afrique du Sud et à la communauté internationale pour honorer la mémoire de cet homme qui n’a jamais cessé de se battre pour le respect universel des droits de l’homme et de la dignité humaine», écrit dimanche le Département fédéral des affaires étrangères, contacté par Keystone-ATS.

La Suisse avait mis deux experts à disposition de la Commission Vérité et Réconciliation, chargée de tourner la page de l’apartheid et présidée par Desmond Tutu: l’avocat bernois Daniel Züst et l’enseignant genevois Alain Sigg. Ils avaient œuvré respectivement quatorze et six mois pour la commission.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.