Et on a très hâte de voir à l’œuvre cette équipe helvétique. Après nous avoir rassurés sur la fin de la Ligue des Nations en enchaînant trois victoires (face au Portugal, à l’Espagne et à la République tchèque), la formation de Murat Yakin a livré une bien pâle prestation, la semaine dernière, en match de préparation, face au Ghana (cliquez ici pour revivre les moments forts de cette rencontre). Si le sélectionneur suisse a voulu se montrer rassurant et a minimisé la gravité de cette défaite, ce n’est pas le meilleur moyen d’aborder ce premier match de la Coupe du monde.