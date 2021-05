Collaboration internationale – La Suisse lance une alliance mondiale sur les personnes disparues Le nouveau groupe annoncé mardi à Genève veut donner davantage d’importance à la question des disparitions de personnes sur la scène internationale. L’Argentine et la Norvège l’ont déjà rejoint.

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a salué mardi «le succès mondial» de l’Agence centrale de recherches, qui reflète selon lui les valeurs suisses de solidarité. (Photo d’archives) KEYSTONE

Des centaines de milliers de personnes sont portées disparues dans le monde en raison des conflits ou des désastres. La Suisse a annoncé mardi à Genève une nouvelle alliance mondiale sur cette question.

Ce groupe, déjà rejoint par l’Argentine et la Norvège, veut donner davantage d’importance à cette question sur la scène internationale. Il veut étendre «l’application des engagements mondiaux», la collaboration sur certaines situations et l’échange de bonnes pratiques entre les États, a expliqué la secrétaire d’État aux affaires étrangères Livia Leu.

Elle a appelé les autres gouvernements à s’associer à ce dispositif qui cherchera aussi à faire en sorte que l’Agence centrale de recherches (ACR) du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) soit suffisamment dotée. Il est important que les États avec une crédibilité humanitaire se rassemblent avec ceux qui ont «une expérience des conflits et des personnes disparues», a affirmé de son côté le président de l’organisation Peter Maurer lors d’une discussion en ligne.

Le CICR veut davantage de reconnaissance politique d’une question qui n’est souvent pas suffisamment abordée. L’ACR s’adapte aux nouvelles technologies pour améliorer ses efforts tout en garantissant la protection des données, chantier cher au comité.

Elle veut devenir un mécanisme international pour l’archivage, la standardisation, l’accès et l’analyse des données sur la recherche de personnes disparues. La Suisse s’associe à ce dispositif.

Dialogue chaque minute

Mardi, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a salué «le succès mondial» de l’ACR, toujours «aussi pertinente» et qui reflète les valeurs suisses de solidarité. Aux conflits se sont ajoutés les désastres, les déplacements et d’autres situations d’urgence.

L’ACR a été opérationnelle dans tous les grands conflits depuis et est devenue officiellement un département fixe du CICR en 1960. Durant la Seconde Guerre mondiale, des indications ou des recherches sur plus de 35 millions de détenus ou de disparus auront été récoltées. Plus de 3000 collaborateurs travaillent alors sur cette question.

Actuellement, chaque minute, le dispositif aide les membres de trois familles séparées à dialoguer. Chaque heure, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge retrouve deux personnes. Chaque jour, plus de 20 personnes peuvent se réunir avec leurs proches.

Effort sur la Guerre des Malouines

Et chaque année, le nombre de requêtes augmente. Rien que pour la Syrie, 20’000 demandes ont été lancées au CICR par les familles et 100’000 personnes seraient portées disparues, selon les estimations.

Au total, en 2020, plus de 150’000 demandes étaient en cours sur tous les pays. Plus de 120’000 messages familiaux ont été acheminés. Et 1035 personnes ont retrouvé leurs proches.

Le CICR pilote aussi notamment l’identification des miliaires tués pendant la Guerre des Malouines dans les années 80. Des dizaines de ces soldats ont été authentifiés en 2017. De nouvelles investigations doivent avoir lieu prochainement, selon l’organisation.

ATS

