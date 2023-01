L’Afghanistan des talibans – La Suisse maintient son aide malgré les interdictions La Suisse reste engagée sur le plan humanitaire en Afghanistan malgré l’interdiction faite aux femmes de travailler dans des ONG.

Une partie des fonds suisses pourrait ainsi être davantage utilisée dans les régions où les Afghanes et les Afghans se sont réfugiés. KEYSTONE/EPA/SOHAIL SHAHZAD

La Direction du développement et de la coopération (DDC) évalue comment utiliser efficacement le budget de 30 millions de francs.

«C’est maintenant, quand c’est le plus difficile, que ces personnes ont le plus besoin de nous», a déclaré dimanche la directrice de la DDC Patricia Danzi dans une interview accordée au journal alémanique NZZ am Sonntag.

Il est essentiel que les femmes puissent continuer à travailler dans les ONG, a-t-elle ajouté. Une partie des fonds suisses pourrait ainsi être davantage utilisée dans les régions où les Afghanes et les Afghans se sont réfugiés, comme le Pakistan.

«Les talibans ont mis une note sur la porte indiquant que notre mission diplomatique ne peut être pénétrée», a indiqué Patricia Danzi. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le bureau de coordination de La DDC opère actuellement depuis ce pays voisin de l’Afghanistan, son bureau de coordination à Kaboul ayant été fermé après la prise de contrôle du pays par les talibans en 2021.

Les locaux seraient cependant toujours en place dans la capitale. «Les talibans ont mis une note sur la porte indiquant que notre mission diplomatique ne peut être pénétrée», a indiqué Patricia Danzi.

ATS

