Doublement des cas Covid – La Suisse menacée d’un lock-down à la valaisanne Le nombre des contaminations explose. Le Valais ferme des milliers d’établissements. La Confédération annonce de nouvelles mesures dès mercredi prochain. Arthur Grosjean

La Suisse, «hot spot» du Covid. Le ministre de la Santé Alain Berset fait le constat suivant: «Il y a trois semaines, nous avions la meilleure situation par rapport au Covid. Désormais nous avons la plus mauvaise». KEYSTONE/Peter Schneider keystone-sda.ch

Interdiction et fermeture. Voici les deux mots qui vont rythmer la vie des Valaisans dès ce jeudi et jusqu’au 30 novembre. Leur Conseil d’État a décidé de frapper fort contre le Covid en décrétant toute une série d’obligations qui vont bien plus loin que les mesures annoncées dimanche par le Conseil fédéral.

Des exemples? Interdiction des rassemblements, manifestations et activités de plus de dix personnes dans l’espace public et privé, interdiction des sports de contact, port obligatoire du masque sur les lieux de travail y compris dans les véhicules et mise en œuvre obligatoire d’une application électronique de traçage dans les établissements publics.